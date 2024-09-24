«Комо» одержало волевую победу над «Аталантой» в перенесенном матче

«Аталанта» уступила «Комо» в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Комо» отличились Габриэл Стрефецца и Алию Фадера. Защитник хозяев поля Сеад Колашинац отправил мяч в свои ворота. У «Аталанты» голы забили Давиде Дзаппакоста и Адемола Лукмен, который реализовал пенальти.

Игра должна пройти в понедельник, но из‑за погодных условий была перенесена на вторник.

«Аталанта» набрала шесть очков и занимает 12‑е место в турнирной таблице Серии А, «Комо» с пятью очками идет 15‑м.

Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.