Стало известно решение ФИФА по отстранению сборной Израиля

Международная федерация футбола (ФИФА) решила не отстранять сборную Израиля от международных соревнований. Об этом стало известно One.

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По информации источника, ФИФА ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации. Отмечается, что решение будет утверждено на конференции федерации, которая пройдет в начале октября.

Ранее ФИФА отложила решение о возможном отстранении Израиля от участия в турнирах до окончания Олимпийских игр 2024 года в Париже. Организация попросила провести независимую юридическую оценку предложений Палестины.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.