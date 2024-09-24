Выяснилось, кто получит «Золотой мяч» 2024 года

Футболист мадридского «Реала» станет обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24, сообщает Marca.

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Издание утверждает, что игрок «Реала» уже знает об этом. 28 октября на церемонии в театре «Шатле» в Париже Винисиус получит награду от France Football.

Для Винисиуса уже изготовили золотые бутсы.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел шесть матчей, забив три мяча. В Лиге чемпионов Винисиус провел один матч, не отметившись точными ударами.

10 июня трое болельщиков испанского футбольного клуба «Валенсия» были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления расистского характера в отношении Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года во время матча, который «Валенсия» выиграла у «Реала» со счетом 1:0. Оскорбления в адрес Винисиуса звучали и перед началом встречи, и по ходу игры. «Валенсия» пообещала найти и наказать виновных.