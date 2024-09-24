Радимов назвал главное разочарование в 9-м туре РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал, что его разочаровало в девятом туре РПЛ.

«Матч «Химки» — «Оренбург». Сам сюжет. Интрига — ничего не получилось. «Химки» не могут забить пять матчей, а самое печальное — 261 человек на трибунах, включая стюардов, игроков. Команды не показывают футбол — болельщики на них не ходят. Печальное зрелище», — сказал Радимов в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» и «Оренбург» сыграли со счётом 0:0. Подмосковный клуб на данный момент занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 7 очков после 9 туров. «Оренбург» идёт на 13 строчке, у них столько же очков.