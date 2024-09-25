Стало известно, кем «Барселона» заменит выбывшего из-за травмы тер Штегена

Каталонская «Барселона» может подписать голкипера сборной Португалии и португальского «Порту» Диогу Кошту на замену Марку-Андре тер Штегену. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Mundo Deportivo.

Спортивный директор «Барселоны» Деку давно рассматривает кандидатуру Кошты. Также Деку видит преимущество в том, что агентом игрока является Жорже Мендеш.

«Барселона» обратится к португальскому голкиперу летом 2025 года, если решит подписать долгосрочную замену тер Штегену.

Диого Кошта является воспитанником «Порту». Он выступает за команду с 2019 года.

Марк-Андре тер Штеген 22 сентября получил травму колена в концовке первого тайма игры против «Вильярреала», не сумев покинуть поле самостоятельно. По ходу матча немца заменил Иньяки Пенья. Игра завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счетом 5:1.