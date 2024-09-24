Холанд пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пропустит матч Кубка английской лиги против «Уотфорда», который состоится 24 сентября, сообщает Manchester Evening News.
Холанд отправится на похороны друга семьи. Ивар Эггья, который был шафером на свадьбе отца Холанда, умер в начале сентября, ему было 59 лет. Футболист посвятил ему пост в социальных сетях.
В воскресенье Холанд забил гол в ворота «Арсенала» (2:2). Для него он стал сотым в составе «Манчестер Сити». 24‑летний форвард в АПЛ отличился 73 раза, в Лиге чемпионов — 18, в Кубке Англии — 8, в Кубке английской лиги один раз поразил ворота соперников.
Норвежец установил рекорд АПЛ, забив 10 голов на старте сезона в пяти матчах.