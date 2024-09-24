Холанд пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пропустит матч Кубка английской лиги против «Уотфорда», который состоится 24 сентября, сообщает Manchester Evening News.

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Холанд отправится на похороны друга семьи. Ивар Эггья, который был шафером на свадьбе отца Холанда, умер в начале сентября, ему было 59 лет. Футболист посвятил ему пост в социальных сетях.

В воскресенье Холанд забил гол в ворота «Арсенала» (2:2). Для него он стал сотым в составе «Манчестер Сити». 24‑летний форвард в АПЛ отличился 73 раза, в Лиге чемпионов — 18, в Кубке Англии — 8, в Кубке английской лиги один раз поразил ворота соперников.

Норвежец установил рекорд АПЛ, забив 10 голов на старте сезона в пяти матчах.