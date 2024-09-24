Леонид Слуцкий отказался от работы в сборной Китая

Возглавляющий футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" россиянин Леонид Слуцкий не планирует работать в сборной Китая. Об этом тренер заявил на пресс-конференции.

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года.

"Я люблю "Шанхай Шэньхуа" и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом", - сказал Слуцкий.

Под руководством Слуцкого "Шанхай Шэньхуа" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 67 очков в 26 матчах. От лидирующего "Шанхай Порт" команда российского тренера отстает на 2 очка.

Слуцкому 53 года, по ходу карьеры он тренировал казанский "Рубин", элистинский "Уралан", "Москву", самарские "Крылья Советов", ЦСКА, английский "Халл" и нидерландский "Витесс". Вместе с ЦСКА специалист трижды стал чемпионом России, также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. С августа 2015 года по июнь 2016-го Слуцкий занимал пост главного тренера сборной России. При нем национальная команда пробилась на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе с командами Уэльса, Англии и Словакии.