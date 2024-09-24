Алаев рассказал, при каких условиях сборная России может сыграть с легионерами РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев позитивно отнёсся к идее провести матч между сборной России и командой легионеров, выступающих в чемпионате страны.

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«Окна ФИФА, коих пять в течение года, — это прерогатива РФС. Я хочу, чтобы сборная проводила официальные матчи с официальными соперниками, представляющими другие страны. Если случится так, что мы будем понимать, что какое-то окно по каким-то причинам свободно и есть возможность сыграть матч в ином формате, звёзды РПЛ, легионеры или какой-то иной формат, и это принесёт пользу клубам и игрокам, а также будет интересно болельщикам, а также мы не будем забывать про коммерцию и то, что РПЛ — это не благотворительная организация, конечно, мы только за», — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.