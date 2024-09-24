В «Ахмате» недовольны работой арбитра в матче с «Крыльями Советов»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскритиковал работу арбитра Евгения Кукуляка в матче с «Крыльями Советов» и заявил, что клуб обязательно обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

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Встреча девятого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) состоялась в понедельник в Грозном и завершилась со счетом 1:1.