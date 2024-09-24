В «Ахмате» недовольны работой арбитра в матче с «Крыльями Советов»: «Обязательно отправим бумагу в ЭСК»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскритиковал работу арбитра Евгения Кукуляка в матче с «Крыльями Советов» и заявил, что клуб обязательно обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
Встреча девятого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) состоялась в понедельник в Грозном и завершилась со счетом 1:1.
— Обязательно отправим бумагу в ЭСК. Хотим услышать очередной ответ от них. Если не обращаться, они потом будут давать статистику, что всё хорошо и обращений нет. Мы не видели смысла подавать, но теперь понимаем, что надо. У нас много вопросов, но подадим только по неназначенному пенальти в первом тайме. Нам очень интересно слышать мнение авторитетного бывшего судьи, который сказал, что не видел наступа. Мы всякое слышали, но такое — впервые. Оказывается, не глядя можно делать всё что угодно. Любой пенальти игрок может оспорить, сказав, что не увидел соперника? Мы обязательно послушаем аргументы ЭСК РФС. Нам очень интересно, — сказал Айдамиров «Матч ТВ».