Сербский футболист объяснил желание получить российское гражданство

Сербский футболист подмосковных "Химок" Петар Голубович намерен получить гражданство РФ, потому что ему комфортно жить в России, где он чувствует себя как дома. Об этом защитник рассказал ТАСС.

"Что касается получения российского паспорта, то, как я уже говорил, у народов Сербии и России много общего, я чувствую себя здесь комфортно и счастливо, как дома, - сказал Голубович. - Думаю, что в отношении клуба некоторые вещи облегчатся. Все еще далеко от реальности, посмотрим, как будут развиваться события".

Игрок пока затруднился ответить на вопрос о перспективах выступления за сборную России в случае получения гражданства.

"До этого еще далеко, но никогда не знаешь, что может быть в будущем. У России сильная сборная по футболу, в ней хорошие и качественные игроки", - отметил он.

Голубовичу 30 лет, он выступает за "Химки" с 2023 года. В разные годы он играл за сербский ОФК, итальянские "Рому", "Новару", "Пистойезе", "Пизу", а также за бельгийский "Кортрейк" и норвежский "Олесунн".