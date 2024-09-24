«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из‑за второй желтой карточки Маухуба

Московское «Динамо» обратилось в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть вторую желтую карточку Эль‑Мехди Маухуба на 74‑й минуте матча со «Спартаком», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

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В воскресенье «Динамо» в гостях сыграло вничью со «Спартаком» со счетом 2:2. Форвард «бело‑голубых» Эль‑Мехди Маухуб получил две желтые карточки за три минуты и был удален с поля. Футболист был наказан за недовольство решением арбитра Сергея Иванова и за симуляцию. После игры председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что недоволен судейством и допустил, что клуб обратится в ЭСК.

«Динамо» (17 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (16) располагается на пятой строчке. В следующем туре «Спартак» 28 сентября в гостях встретится со столичным «Локомотивом», а «Динамо» днем позднее отправится к махачкалинскому «Динамо».