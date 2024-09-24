$92.92+0.34103.22-0.16
Войти в почту

Орлов: Соболев играет как за «Спартак», к «Зениту» ещё не адаптировался

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру Александра Соболева за «Зенит».

Орлов: Соболев к «Зениту» еще не адаптировался
© Чемпионат.com

Геннадий Сергеевич, есть ощущение, что Александра Соболева в частности вот под такие матчи, под такого соперника как воронежский «Факел» и приобретали.

— Ну да, об этом Сергей Богданович Семак и говорил, что для того чтобы взламывать оборону соперника. А мы ничего не увидели от него, к сожалению. Ему надо ещё адаптироваться к игре «Зенита». Пока он играет, как за «Спартак» играл, а здесь надо много двигаться без мяча по футбольному полю, открываться, понять замыслы партнёров, но он ещё не готов, — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Футбол
Сергей Семак
Александр Соболев
Геннадий Орлов
Зенит
Спартак