Орлов высказался о скандальном интервью Глушенкова

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на резонансное интервью нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее игрок заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами в «Зените», чем играть за сборную России с соперниками уровня Вьетнама. После этого Валерий Карпин вызвал Глушенкова в сборную, объяснив это желанием «поговорить тет-а-тет».

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