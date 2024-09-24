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Орлов – о скандальном интервью Глушенкова: что на парня навалились? Это смех какой-то

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на резонансное интервью нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее игрок заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами в «Зените», чем играть за сборную России с соперниками уровня Вьетнама. После этого Валерий Карпин вызвал Глушенкова в сборную, объяснив это желанием «поговорить тет-а-тет».

Орлов высказался о скандальном интервью Глушенкова
© Чемпионат.com

«Ему же не задали вопрос: «Ты хочешь играть за сборную России?» Всё остальное-то придумано журналистом, одним, вторым, третьим, пятым. Ну что, на парня навалились? Уже из него иноагента делает один депутат Госдумы. Ну это же, ну смех какой-то», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Футбол
Максим Глушенков
Геннадий Орлов
Валерий Карпин
СБОРНАЯ РОССИИ
Зенит
Госдума
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