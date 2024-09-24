Суд в Краснодаре вынес приговор бывшему футболисту сборной России Алексею Бугаеву, которого признали виновным в покушении на незаконную продажу наркотиков. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, спортсмен отправится в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев. Российская газета

«В октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства. Вечерняя Москва

Бугаев является воспитанником московского «Торпедо», играл за томскую «Томь», подмосковные «Химки», «Краснодар» и московский «Локомотив», в составе которого стал обладателем Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата страны. За сборную России Бугаев провел семь матчей. Карьеру футболиста завершил в 2010 году. ТАСС