«Барселона» хочет подписать вратаря после травмы тер Стегена

«Барса» хочет подписать вратаря после травмы тер Стегена. Флик и Деку считают, что усиление необходимо (Marca)
«Барселона» подпишет вратаря после травмы Марка-Андре тер Стегена.
Напомним, тер Стеген пропустит остаток сезона после разрыва надколенной связки, полученного в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1) в минувшее воскресенье.
По информации Marca, после матча Ханс-Дитер Флик и Деку обсудили сложившуюся ситуацию. Тренер и спортивный директор «Барселоны» настаивают на подписании голкипера, считая, что в оставшейся части сезона команда не справится, имея в распоряжении двух вратарей – Иньяки Пенью и Андера Астралагу. Диего Кочен также травмирован и может пропустить около месяца.
Ожидается, что сегодня Флик и Деку вновь обсудят ситуацию и определятся с профилем необходимого усиления. Все указывает на то, что трансфер произойдет в ближайшее время, но не исключено также подписание вратаря в зимнее трансферное окно.
Также сообщается, что Иньяки Пенья может не продлить контракт с «Барселоной», истекающий в 2026 году, если клуб подпишет вратаря более высокого уровня.
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