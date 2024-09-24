Португальский футболист назвал экс-игрока сборной России своим кумиром

Португальский футболист Эсковал назвал Аршавина своим кумиром
Португальский футболист тольяттинского «Акрона» Родригу Эсковал сказал, что россиянин Андрей Аршавин был его кумиром, передает Metaratings.ru.
«Мне очень нравилась игра Андрея Аршавина за «Арсенал», он был моим кумиром. Я смотрел и за другими, но тогда Аршавин был самым топовым футболистом для меня», — заявил Эсковал.
В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.
В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».
Сейчас Аршавин является членом правления петербургского «Зенита».