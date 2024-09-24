Больше половины стран УЕФА поддержали частичное возвращение России в турниры

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сообщил, что на недавнем собрании УЕФА было предложено частично вернуть Россию в международные турниры. Речь шла о включении российских спортсменах в юношеские и молодёжные соревнования.

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