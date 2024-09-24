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Невилл предложил бить пенальти после ничейных матчей лиг: «За дополнительное очко. После победы в серии получаешь два»

Гари Невилл предложил изменить правила футбола, чтобы фанатам стало интереснее.

Невилл предложил изменить правила футбола, чтобы фанатам стало интереснее
© Sports.ru
«Я бы ввел пенальти в конце ничейных матчей чемпионата за дополнительное очко. Так что после победы в серии пенальти получаешь два очка. Сделайте это интересным для приходящих на матчи. Если ребенок впервые пришел на матч, а он закончился 0:0 или 1:1, по крайней мере в матче будет победитель. Дети любят пенальти, моим дочерям бы это понравилось», – предложил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Невилл отметил, что реализация такой идеи потребует проработки.

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