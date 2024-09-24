Илья Ковальчук: «Спартаку» реально бороться с «Зенитом»

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук высказался о турнирных амбициях футбольного клуба «Спартак». По его мнению, красно-белые имеют хорошие шансы на чемпионскую гонку с «Зенитом». Ковальчук заявил, что тренер «Спартака» Деян Станкович имеет энергетику чемпиона.

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