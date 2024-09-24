Шалимов: Батраков с отрывом заменил Миранчука в «Локомотиве»

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН».

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«Перед стартом сезона были опасения по тому, как «Локо» заменит ушедших в другие команды Миранчука, Жемалетдинова и Глушенкова, но сейчас надо сказать, что всё это привело в том числе и к тому, что шанс получил Батраков — и им блестяще воспользовался. Того же Миранчука он заменил, и скажем — заменил с отрывом. Потрясающая статистика», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» состоялся 22 сентября. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1. После этой победы «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» идёт 12-м с семью очками.