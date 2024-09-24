От чемпионата Европы до колонии: как футболист сборной России попал в тюрьму

Бывший игрок сборной РФ по футболу Алексей Бугаев приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. История футболиста и его карьеры, а также подробности задержания и судебного разбирательства — в материале URA.RU.

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Спортивная карьера и алкогольная зависимость

Бугаев родился в 1981 году в Москве. В детстве занимался гимнастикой, учился в школе со спортивным уклоном, играл в футбол во дворе. Его заметили тренеры футбольного клуба «Торпедо» (ныне — ФШМ).

Бугаев стал воспитанником «Торпедо», а заявил о себе впервые в «Томи», где стал лучшим защитником команды за сезон-2002. В 2004 году был вызван в сборную России на Евро-2004 и там провел две игры против Греции и Португалии. В итоге Бугаев попал в список 33 лучших игроков страны.

«После Евро у нас были сразу две выездные игры к „Рубину“ [Казань] и „Шиннику“ [Ярославль], которые шли одна за одной. Когда мы собирались в гостинице накануне вылета, то Леха просто не пришел! Тогда в Москве был пивной фестиваль, и Бугаев запил. Потом он написал нашему доктору: „Улетайте без меня“. В итоге мы проиграли оба матча. Так что Леха мог подставить команду в любой момент», — рассказывал кипер «Торпедо» Дмитрий Бородин в беседе со Sport24.

Бугаева купил «Локомотив», где защитник практически не играл, однако получил Суперкубок. После этого он перешел на три сезона обратно в менее статусную «Томь». Защитник этого клуба Валерий Петраков рассказал, что на поле «Лешка умел все: скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть, феноменальное здоровье». Но, по словам Петракова, Бугаев «утопил свой талант в алкоголе», несмотря на то, что в клубе пытались его исправить.

Завершение футбольной карьеры

Бугаев подписывал контракты еще с несколькими клубами, однако в 2010, когда ему было 29 лет, завершил свою карьеру. Не став ни тренером, ни футбольным экспертом, бывший защитник стал собирать макулатуру и перевозить грузы, сообщили в спортивном издании.

«Почему закончил карьеру в 29? Мне — хватит. Режим тут ни при чем. Режим… Напьемся — и лежим. Это все бред. Просто я хотел быть с семьей, вот и все. Вот, допустим, я в Томске, а семья в Москве…» — говорил Бугаев в интервью «Советскому спорту».

Задержание

Бугаев был задержан в октябре 2023 года после того, как забрал из тайника наркотики общей массой почти полкилограмма. Бывшего футболиста остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с психостимулятором-производным N-метилэфедрона, сообщили в РБК. Во время обыска Бугаев пытался убежать.

Судебное разбирательство

В ходе судебного разбирательства экс-футболист утверждал, что хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему забрать наркотик из тайника. Однако после оглашения судом его показаний Бугаев признал вину и раскаялся.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих учел раскаяние, наличие ребенка и многочисленные спортивные награды. Бугаев был приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

«Прикубанским районным судом города Краснодара Алексей Бугаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в заявлении суда, которое передали в спортивном издании.

Согласно заявлению, бывший футболист будет находиться в колонии строгого режима.

Бугаев осужден на 9,5 лет колонии строгого режима