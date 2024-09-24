Захарова высказалась об отказе ФИФА отстранить Израиль

Захарова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации»
Мария Захарова раскритиковала Запад после новостей об Израиле.
Ранее появилась информация, что Израиль не отстранят от международных соревнований, несмотря на просьбу Палестинской футбольной ассоциации ввести санкции.
– Удивляет ли вас такая позиция ФИФА?
– Не удивляет. Это подтверждение того, что стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации, – заявила официальный представитель МИД РФ.
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Захарова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации»