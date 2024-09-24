Экс-полузащитник ЦСКА Тошич рассказал, кем хочет работать

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил о планах стать тренером.

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«Вижу ли себя в будущем в роли тренера? Да, это работа меня привлекает. Обучаюсь где‑то? Пока нет, но в планах есть», — приводит слова Тошича «Матч ТВ»

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В общей сложности за московский клуб сербский футболист провел 241 матч, на его счету 47 голов и 41 результативная передача. С армейцами он трижды становился чемпионом России, по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка России.

Предыдущим клубом Тошича была греческая «Ламия», за которую он выступал с января 2023 года и покинул минувшим летом. Сейчас Тошич без клуба.

37-летний футболист также выступал за «Партизан», «Тобол», «Кельн» и «Манчестер Юнайтед».