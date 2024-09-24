В махачкалинском «Динамо» оценили старт сезона РПЛ

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк охарактеризовал старт команды в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) как «неплохой». Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Стартовали неплохо. Могли бы и лучше выступить в предыдущих играх, но где-то упускали очки. В первую очередь на ум приходит домашняя игра против «Пари НН». Понятно, что мы сами не забили, но игра могла сложиться для нас лучше», — заявил Волк.

В третьем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) проиграло «Пари НН» со счетом 0:1.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В сезоне-2024/2025 коллектив идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти встреч.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) сразится с московским «Динамо». Игра пройдет 29 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.