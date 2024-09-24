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Шамар Николсон назвал футболистов «Спартака», которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился мнением, кто из футболистов московского клуба мог бы заиграть в лучших европейских чемпионатах. Он выделил нескольких российских футболистов и нескольких иностранцев.

Нападающий «Спартака» назвал футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы
© Чемпионат.com

«В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы. Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин — у него огромный потенциал. На самом деле у нас много таких игроков. Будет нечестно, если я назову только одного или двух. У нас все игроки — топ!» — приводит слова Шамара Николсона интернет-портал «РБ Спорт».

Футбол
Шамар Николсон
Спартак