Перед началом сезона РПЛ согласовала дополнительные 15 трансляций на «Матч ТВ», сообщает «РБ Спорт». В этом сезоне на федеральном канале покажут 75 матчей РПЛ.

Сообщается, что пересмотр деталей действующего контракта связан с тем, что на «Матч ТВ» в прошлом сезоне транслировалось больше 60 матчей в сезон, как предусмотрено соглашением. Отмечается, что дополнительные средства за трансляции лига и клубы получат не от «Матч ТВ», а от одного из спонсоров РПЛ.

В 10-м туре РПЛ на «Матч ТВ» будет показано 2 матча: «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Зенит». Обе игры пройдут в субботу, 28 сентября.

После 9-ти туров РПЛ единоличным лидером РПЛ является «Зенит» набравший 23 очка. На 2 балла от петербуржцев отстают «Локомотив» и «Спартак».

В зоне вылета располагаются «Оренбург» и «Химки». В зоне прямого вылета — «Ахмат» и «Факел».