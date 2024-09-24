В УЕФА отреагировали на утечку деталей смягчения санкций в отношении России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разочарован раскрытием подробностей встречи президентов и генеральных секретарей национальных федераций, на которой обсуждалось влияние политики на вид спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

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23 сентября украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис предложил вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные соревнования. Сообщалось, что его предложение поддержали представители России, Белоруссии, Казахстана, Боснии и Герцеговины и Черногории. Президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев в беседе с ТАСС, напротив, сообщил, что большинство собравшихся на встрече поддержало допуск сборных России до 17 лет с проведением матчей на нейтральных полях.

"Как указано в повестке дня, одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, с обсуждением актуальных геополитических тем и открытых вопросов, - сказали в пресс-службе. - Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей. Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков". "Обращаем ваше внимание, что программа УЕФА для руководителей высшего звена, введенная в 2005 году, действует на стратегическом перекрестке между футбольной политикой и развитием. Такие встречи проводятся раз в два года с участием высших представителей всех 55 ассоциаций-членов (президентов и генеральных секретарей) и помогают им в принятии решений, предоставляя, анализируя и обсуждая соответствующие факты и цифры по стратегическим вопросам для дальнейшего развития игры, особенно в организационных и деловых аспектах. Такие заседания предназначены исключительно для открытого обсуждения и обмена мнениями, а не для принятия официальных решений или проведения голосования. Последнее заседание состоялось в Каннах 18 сентября 2024 года", - добавили в пресс-службе.

Президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев сообщил ТАСС, что большинство членов УЕФА на встрече президентов и генеральных секретарей национальных федераций поддержало допуск сборных России до 17 лет с проведением матчей на нейтральных полях.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, однако в октябре отменил свое решение. Все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. В УЕФА объяснили, что не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. Позднее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил агентству DPA, что некоторые члены организации, находясь под влиянием своих правительств, не хотят возвращать юношеские сборные России к международным турнирам.