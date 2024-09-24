УЕФА лишил "Сан-Сиро" права принять финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 не сможет пройти на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее национальная ассоциация Италии отправляла заявку на проведение финала турнира на "Сан-Сиро", которому по ходу сезона-2026/27 исполнится 100 лет.

"Поскольку муниципалитет Милана не может гарантировать, что стадион "Сан-Сиро" и его окрестности не пострадают от ремонтных работ в период проведения финала Лиги чемпионов 2027 года, было принято решение не назначать финал в Милане и возобновить процесс торгов, чтобы выбрать подходящее место для проведения финала. Решение ожидается в мае-июне 2025 года".

Стадион "Сан-Сиро" был построен в 1926 году и является домашним стадионом для "Интера" и "Милана". Арена примет церемонию открытия Олимпийских игр 2026 года. Ранее сообщалось, что после Олимпиады стадион будет реконструирован. "Сан-Сиро" ранее дважды проводил финал Лиги чемпионов - в 2001 и 2016 годах.