Футболист «Крыльев Советов» Витюгов будет прооперирован за границей

Получивший травму колена полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов оформляет документы, чтобы затем отправиться на операцию за границу, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе самарского клуба.

© Пресс-служба ФК "Крылья Советов"

Витюгов получил травму 19 сентября в матче FONBET Кубка России с московским «Спартаком». Хавбеку диагностировали повреждение передней крестообразной связки колена.

— В данный момент Витюгов оформляет документы, после чего отправится на операцию за рубеж, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Крыльев Советов».

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