Гол Эджуке принес «Севилье» победу над «Вальядолидом»

«Севилья» одержал победу над «Вальядолидом» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Севилье завершилась со счетом 2:1. Победный гол забил экс‑форвард московского ЦСКА Чидера Эджуке. У гостей гол забил Кике Перес. Также мяч в свои ворота отправил защитник «Вальядолида» Давид Торрес.

На 90‑й минуте матча защитник «Севильи» Маркао был удален с поля из‑за полученной второй желтой карточки.

«Севилья» с восемью очками занимает 12‑е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Вальядолид» (5) идет 18‑м.

В другом матче дня «Валенсия» дома сыграла вничью с «Осасуной» — 0:0.

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