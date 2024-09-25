Миралем Пьянич прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА, сообщает Sportske.ba.

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34‑летний футболист в среду утром прилетел в столичный аэропорт Внуково. Пьянич вошел в зал ожидания в шарфе с символикой армейского клуба. Издание опубликовало кадры, на которых 34‑летний босниец идет по аэропорту.

— Не могу дождаться, чтобы начать. Я многое знаю о ЦСКА, это большой клуб. Я разговаривал о переходе с [экс‑игроком ЦСКА Элвером] Рахимичем, моим хорошим другом. Поговорим в течение дня, я пойду отдыхать, — сказал Пьянич.

Ранее СМИ сообщали, что Пьянич в среду пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с ЦСКА сроком на один сезон с возможностью продления с зарплатой 1 миллион евро евро без учета бонусов.

Пьянич — четырехкратный чемпион Италии, финалист Лиги чемпионов, обладатель Кубков Италии и Испании. Летом футболист покинул клуб «Шарджа» из ОАЭ и стал свободным агентом.

ЦСКА с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).