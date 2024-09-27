«Наполи» разгромил «Палермо» в матче Кубка Италии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Италии в котором встречались «Наполи» и «Палермо». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). «Наполи» разгромил соперника со счётом 5:0.

На седьмой минуте открыл счёт нападающий «Наполи» Сириль Нгонж с передачи Джакомо Распадори. Через пять минут Нгонж оформил дубль. На 42-й минуте довёл счёт до разгромного защитник «Наполи» Жуан Жесус, которому ассистировал Давид Нерес. На 70-й минуте забил уже сам Нерес с передачи Джованни Симеоне. На 77-й минуте установил окончательный счёт в матче полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей — 5:0.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», который в финале прошлого сезона обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.