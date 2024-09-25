Роналду назвал себя уникальным

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своем YouTube-канале назвал себя уникальным человеком.

«Я являюсь уникальным игроком, а в жизни — хорошим человеком. Для меня это самое главное. Никогда не думал, что когда-нибудь стану таким, каким являюсь сейчас», — сказал Роналду.

На YouTube-канал Роналду подписано более 60 млн человек. Футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, набравший наибольшее количество подписчиков на YouTube за 24 часа, — 19 729 827.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел четыре матча, забив три мяча.