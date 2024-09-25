Акинфеев высказался об извинениях Вернблума перед шведами за игру в России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал в подкасте СмАки на слова своего бывшего одноклубника Понтуса Вернблума, который извинился перед шведами за то, что играл в России.

«Мне какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах. Может, его слова не так интерпретировали. Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея», — сказал Акинфеев.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.