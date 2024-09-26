Защитник «Зенита» Караваев: матч с «Краснодаром» — это игра за первое место

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

— Вячеслав, впереди — матч с «Краснодаром», встречаются лидеры. Какие ожидания? — Ожидания — самые эмоциональные: это будет игра за первое место, встречаются два лидера, с нетерпением её ждем.

— Насколько закономерно то, что именно «Краснодар» на данный момент «поджимает» «Зенит»? — Это закономерно, потому что они практически не теряют очки, выигрывают свои матчи и находятся наверху в турнирной таблице, — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.