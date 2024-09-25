Защитник «Акрона» заявил, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Бразилии

Центральный защитник «Акрона» Пауло Витор рассказал, что в России чувствует себя безопаснее, чем на родине в Бразилии.

«Чувствую ли я себя в России безопаснее, чем в Бразилии? Да, конечно. В интернете я слежу за своим городом, вижу, что случаются те или иные происшествия. В России же за время нахождения у меня не было никаких проблем с безопасностью», — приводит слова Витора «Матч ТВ».

В июле Витор перешел в «Акрон» из бразильского «Магуари». Сумма трансфера составила 450 тысяч евро. Контракт 23-летнего игрока с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В среднем за матч РПЛ Витор делает по 1,3 перехвата, 1,3 отбора и 3,9 выноса мяча.

После девяти туров «Акрон» с 8 очками занимает 11-е место в РПЛ. В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с «Ростовом». Игра пройдет 28 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.