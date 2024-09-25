Радимов объяснил, зачем Семаку понадобился Соболев

Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился мыслями о том, зачем «Зениту» понадобился нападающий Александр Соболев.

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«Семаку Соболев необходим для разнообразия, это очевидно. Многие команды закрываются, а тогда надо использовать всё: чтобы были и навесы, но и кто-то мог бы бороться. Ты можешь и через фланги, и через короткие стенки, через индивидуальную работу, и в том числе через забросы. И тогда у тебя будет больше разнообразия в команде, больше вскрытий. Поэтому Семак даёт время Соболеву», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Александр Соболев перешёл из московского «Спартака» в «Зенит» в минувшее летнее трансферное окно. В составе петербургского клуба нападающий принял участие в трёх матчах. Он отметился одной результативной передачей. На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 21 очко после девяти встреч.