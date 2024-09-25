«Это произойдет раньше, чем кажется сейчас». Червиченко рассказал, когда сборные России могут вернуть на международную арену
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил «Матч ТВ», что российские сборные могут быть возвращены на международные турниры через год после окончания конфликта на Украине.
В понедельник стало известно о том, что на собрании УЕФА президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис поднял вопрос о допуске молодежных и юношеских сборных России на международную арену. По данным СМИ, идею поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Белоруссии. Против высказался президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
— Это рядовая новость, кто‑то что‑то сказал. Ничего не говорит о том, что мы найдем компромисс с Европой. Думаю, это очередная болтовня. Кто‑то высказывает здравые идеи, но осуществить их сегодня просто нереально.
— Греция, Босния и Герцеговина, Черногория поддержали эту идею.
— Идея хорошая, но она высказывается более‑менее лояльными к нам странами. Некоторые другие государства будут категорически против. Как вы себе представляете, чтобы сборная России сыграла в Польше или Нидерландах сегодня? Я абсолютно не представляю это возможным.
— У вас есть понимание, когда может случиться полное возвращение наших сборных?
— Думаю, это произойдет в течение года после окончания военных действий. На Западе все жадные, потеряли много денег. Думаю, что там быстро захотят получить российских спонсоров. Думаю, наше возвращение произойдет раньше, чем кажется сейчас, — сказал «Матч ТВ» Червиченко.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из‑за ситуации на Украине.
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«Это произойдет раньше, чем кажется сейчас». Червиченко рассказал, когда сборные России могут вернуть на международную арену