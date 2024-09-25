Корнеев — о Пьяниче: если будет в форме, то это суперклассный футболист

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о боснийском хавбеке Миралеме Пьяниче. Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с Пьяничем о контракте по схеме «1+1».

«Качества Пьянича понятны, это игрок, который может одним пасом решить исход матча. В плане футбольных качеств всё у него в порядке. Если и физическая форма будет в порядке, то это суперклассный футболист. Думаю, его будут использовать как «десятку» или как «свободного художника». Если нападающий хорошо бежит, то Пьянич может легко его найти. Наверное, его переход про это», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.