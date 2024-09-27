Юрист прокомментировал запрет Промесу играть в Дубае

Спортивный юрист Андрей Князев высказался о запрете Квинси Промесу играть за «Дубай Юнайтед». Трансфер игрока был оформлен 5 сентября, но Ассоциация футбола ОАЭ до сих пор не зарегистрировала нидерландца для участия в местных турнирах.

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