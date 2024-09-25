Радимов: совершенно не верю в Гуарирапу

Бывший футболист ПФК ЦСКА Владислав Радимов оценил новичка армейцев Сауля Гуарирапу. По его мнению, нападающий вряд ли приведёт команду к серьёзным достижениям.

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«Я, например, не верю в Гуарирапу совершенно. Ну да, он забивал за «Сочи» в прошлом году, но это такие голы были, которые говорили о его сильном индивидуальном мастерстве. И сказать, что он приведёт ЦСКА к победе, к какому-то трофею, я не берусь. Считаю, что Мусаев сильнее», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. В группе С Пути РПЛ Фонбет Кубка России армейцы идут на второй строчке. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе восемь очков.