Слишкович призвал фанатов «Спартак» не ругать команду

Экс-тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ситуацию внутри и вокруг красно-белого клуба.

«Это народная команда, 90% людей интересен именно «Спартак». Так было и остаётся. Но моё желание, чтобы люди, любящие «Спартак», после выигранной игры не думали, что они чемпионы мира, а после поражений не ругали всех. Надо дать время», – цитирует Слишковича «Чемпионат».

Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май 2024 года. Под руководством боснийского специалиста красно-белые финишировали на третьем месте в минувшем сезоне.

В начале июля «Спартак» возглавил Деян Станкович. 46-летний специалист ранее работал с «Ференцварошем», «Сампдорией» и «Црвеной Звездой».

После девяти туров РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте с 16-ю очками в активе.