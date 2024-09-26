Экс-президент «Спартака»: Абаскаль не подходит клубам РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уровне Гильермо Абаскаля, который накануне приехал в Россию и посетил матч красно-белых с «Динамо» (2:2). Функционер считает, что испанец вряд ли приезжал в Россию по вопросам работы — он не подходит клубам РПЛ. Червиченко считает, что уровень Абаскаля — Первая лига.

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— Гильермо Абаскаль сейчас находится в России. Как думаете, он сможет найти себе работу здесь?

— С чего вы решили, что он здесь ищет себе работу? Наверное, приехал свои какие-то денежные вопросы решить.

— Вокруг «Пари НН» и «Химок» ходят слухи об отставке тренеров. Абаскаль подошёл бы им?

— Мне кажется, он никому не подошёл бы, судя по его результатам в России и Испании.

— Испанец потянул бы уровень Первой лиги?

— Первую лигу, может быть, и потянул бы, — приводит слова Червиченко «Спорт день за днём».