Радимов объяснил, почему «Динамо» Мх показывает оборонительный футбол

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поставил команде тот футбол, который соответствует уровню имеющихся в его распоряжении исполнителей.

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По итогам девяти туров МИР РПЛ «Динамо» занимает девятое место в таблице с десятью набранными очками, в прошлом туре махачкалинцы сыграли 0:0 в гостях с «Ростовом».

— Дисциплинированная команда, у которой не хватает исполнителей. Но за счет дисциплины, строгости в обороне, меньше всего в их играх забито голов. Да, они не раскрываются, не бегут в атаку, но они играют так, как могут. Используют свои сильные качества, навязывают борьбу. Очень неприятно против них играть, но такое имеет право на жизнь. Свой шанс ждут, все знают, что делать. Да, это не впечатляет, но это дает возможность набирать очки, помогает им, но другого варианта у них нет. Вот «Акрон» приобрел Дзюбу, играет красиво, Дзюба раздает голевые, а на табло 2:5. Что лучше?

— Давайте откровенно, вам интересно смотреть матчи махачкалинского «Динамо»?

— Тяжело, честно скажу, тяжело, но я их понимаю. У них нет другого выбора. Просто нет другого, потому что если ты раскроешься, тебя снесут, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».