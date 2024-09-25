«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа» не сумел выйти в финал Кубка Китая по футболу.

В полуфинале «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого уступил лидеру национального чемпионата «Шанхай Порт» со счетом 2:3. В составе победителей дубль оформил Лео Ситтадини, еще мяч забил Оскар. У «Шанхай Шэньхуа» отличились Синити Чан и Сефас Малеле.

«Шанхай Порт» в финале турнира сыграет с «Шаньдун Тайшань». Игра пройдет 23 ноября.

«Шанхай Шэньхуа» — шестикратный обладатель Кубка Китая. Последний раз команда завоевала трофей в 2023 году.