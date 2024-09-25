Серхио Агуэро сравнил Винисиуса и Мбаппе

Экс-футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор больше заслуживает награды «Золотой мяч», чем его одноклубник Килиан Мбаппе. Награду вручат в ходе церемонии, которая пройдёт 28 октября в Париже.

«В этом сезоне Винисиус был лучше Мбаппе. Он игрок, который создаёт опасность. Если мяч у Винисиуса, ты всегда чувствуешь угрозу. Предпочёл бы, чтобы Винисиус выиграл «Золотой мяч», — приводит слова Агуэро издание Footmercato.

В минувшем сезоне Винисиус с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании. В 39 матчах форвард забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. Мбаппе перешёл в «Реал» этим летом после того, как покинул «Пари Сен-Жермен».