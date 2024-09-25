Скоулз — о нарушениях «Сити»: это не станет катастрофой для английского футбола

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Пол Скоулз заявил, что обвинения «Манчестер Сити» в 115 нарушениях не нанесут существенный ущерб АПЛ.

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«В идеальном мире, они, вероятно, лучшие в мире, но есть правила, которые необходимо соблюдать. Я не думаю, что это станет огромной катастрофой для английского футбола. Это будет плохо для репутации «Манчестер Сити», но не для лиги», — заявил Скоулз в подкасте The Overlap.

Напомним, АПЛ ранее предъявила «Манчестер Сити» 115 обвинений в финансовых нарушениях. В случае негативного решения, клуб рискует попасть под строгие санкции со стороны Английской Премьер Лиги.