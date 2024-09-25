«Реал Мадрид» уменьшил звук на домашнем стадионе из-за жалоб мадридцев

Мадридскому «Реалу» пришлось прислушаться к жителям района, где расположен домашний стадион команды в Мадриде «Сантьяго Бернабеу», сообщила Marca.

По информации издания, местные жители жаловались на громкие музыку и объявления во время матча «Реала» против «Эспаньолы» (4:1). После этого клуб пообещал, что звуковое сопровождение матчей станет тише.

Из-за жалоб все концерты и масштабные мероприятия, запланированные до весны 2025 года, пришлось отменить.

По информации издания, громкость музыки также убавили перед началом матча против «Алавеса» (3:2). Также музыку сделали тише во время разминки.

Как пишет Marca, болельщики «Реала» изменениями недовольны. Они, в свою очередь, отметили, что праздновать голы в скором времени придется в тишине.

«Реал Мадрид» идет вторым в чемпионате Испании. После семи игр команда набрала 17 очков. На первом месте располагается «Барселона»