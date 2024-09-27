Стало известно, почему Промеса до сих пор не могут зарегистрировать в новый клуб

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану в интервью «РБ Спорт» заявил, что пауза с регистрацией нидерландского нападающего Квинси Промеса вызвала бюрократическими процедурами.

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По его словам, никаких причин для отказа регистрации голландца быть не может.

«Причин не видим, что-то проверяют просто. Ждем», — заявил Чебану.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.