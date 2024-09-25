AS: «Реал» поменяет схему после травмы Мбаппе

Мадридский «Реал» после травмы своего нападающего Килиана Мбаппе вернётся к схеме 4-4-2, которая использовалась в прошлом сезоне. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Королевский клуб» вернётся к ромбу в центре поле, с Лукой Модричем в основном составе, Джудом Беллингемом в роли «десятки». В качестве нападающих будут выступать Винисиус Жуниор и Родриго.

Мбаппе получил повреждение в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:2. Напомним, в этой игре Мбаппе отметился забитым голом и попросил замену на 80-й минуте.

По итогам семи матчей мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков